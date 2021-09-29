شؤون فلسطينية

بعد الحرب الأخيرة بغزة.. دراسة إسرائيلية: 60% من اليهود يخشون العرب بإسرائيل

بعد الحرب الأخيرة بغزة.. دراسة إسرائيلية: 60% من اليهود يخشون العرب بإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دراسة إسرائيلية، بأن 60% من الإسرائيليين اليهود يخافون من العرب بسبب الأحداث التي جرت في المدن العربية بإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في شهر مايو الماضي.

وكشفت دراسة جديدة أجراها مركز التوافق في الجامعة العبرية عن معطيات صعبة حول مستويات الخوف الموجودة حاليًا بين القطاعين اليهودي والعربي، سواء كان الخوف من ركوب الحافلة التي يتواجد فيها أشخاص عرب أو غير ذلك، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى اليهود في مقاطعة المتاجر في المدن التي يوجد بها العرب خشية وقوع احتكاكات.

هذه الدراسة هي الأولى ضمن سلسلة دراسات أجرتها منظمة "اتفاق" لفحص اتجاه العلاقات اليهودية العربية بعد التصعيد في مايو، وأجريت في منتصف شهر تموز / يوليو.

وتظهر النتائج للدراسة أنه بينما يعتقد معظم اليهود (حوالي 73٪) أن معظم المواجهات كانت من العرب، ويعتقد معظم العرب (65٪) أن هناك مواجهات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت بأن أكثر العرب الذين يعيشون في التجمعات العربية بنسبة (32٪) أرجعوا الأحداث التي وقعت بشكل رئيسي إلى اليهود.

وذكرت أن اليهود أبلغوا عن تعرضهم للخطاب العنيف والتحريض على الشبكات الاجتماعية بنسبة (حوالي 55٪) مقارنة بالعرب (41٪ في التجمعات العربية و 55٪ في المدن المختلطة).

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