شاهد: خمسة قتلى إسرائيليين و47 إصابة جراء انقلاب حافلة بالجليل

أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن خمسة إسرائيليين قتلوا، وأصيب 47 اخرين بجروح مختلفة، جراء حادث انقلاب حافلة، وقع مساء اليوم الأربعاء، على الطريق 89 في مدينة الجليل، بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك بعد تصادمها بسيارة أخرى.



من جانبها، قالت القناة 20 الإسرائيلية: " معظم ضحايا حادث الحافلة في الشمال هم من أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية، كانوا في رحلة بمناسبة عيد العرش".

وقد نشر الاعلام الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح انقلاب الحافلة، والتي أسفرت عن إصابة مقتل خمسة أشخاص وإصابة 47 اخرين بجروح مختلفة. وقد نشر الاعلام الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح انقلاب الحافلة، والتي أسفرت عن إصابة مقتل خمسة أشخاص وإصابة 47 اخرين بجروح مختلفة.













رام الله - دنيا الوطن