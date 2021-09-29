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لبيد يصل البحرين غداً الخميس لافتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة

لبيد يصل البحرين غداً الخميس لافتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتوجه يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، غداً الخميس، الى مملكة البحرين، في أول زيارة رسمية له بعدما توليه منصب وزير الخارجية الإسرائيلية.

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن وزيري خارجية إسرائيل والبحرين سيفتتحان السفارة الإسرائيلية في المنامة وسيوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية.

وأوضحت القناة أنه سينضم إلى الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير العام للشرق الأوسط عوديد يوسف.

ونوهت إلى أن نائب وزير الخارجية، عيدان رول يحضر في الزيارة لافتتاح خط الطيران بين إسرائيل والبحرين.

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