قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول فرار الأسرى الستة من سجن (جلبوع)

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، النقاب عن تفاصيل جديدة، تتعلق بعملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع مطلع الشهر الجاري.ووفقاً للقناة، يعد سجن جلبوع شمال إسرائيل من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً وحراسة، لكن الأسرى الستة تمكنوا من الفرار، بمساعدة خمسة أسرى أخرين من داخل السجن.وأظهرت التحقيقات مع الأسرى أن الخمسة غير فارين، بقوا خارج الزنزانة التي تم حفر النفق فيها، وعندما كانت تتم عملية الحفر كانوا في حالة تأهب ويقظة وفي حال اقترب الحراس من الزنزانة ينبهون بعضهم البعض، كما ساعد بعضهم في عملية الحفر.وذكرت التحقيقات، أن الأسرى الخمسة لم ينضموا للأسرى الستة في عملية الهروب؛ لأن فترة سجنهم كانت قصيرة، وكانوا يخشون المخاطرة بها ولكن بعد أن تم الكشف عن مساعدتهم للأسرى، فإنه يحتمل تمديد عقوبتهم بعد تقديم لائحة الاتهام ضدهم.كما أظهر التحقيق أن الأسرى الستة قدموا موعد “هروبهم” خشية من كشف النفق الذي بدأ حفره في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لذلك فروا قبل الموعد المخطط له، في ليلة رأس السنة العبرية الجديدة.وبينت التحقيقات أن الأسرى الستة اتفقوا على الوصول جميعًا إلى جنين والتجمع فيها.وأعادت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال الأسرى الستة، بعد نجاحهم بالفرار من سجن جلبوع عبر نفق أرضي، وهم زكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومحمد ومحمود العارضة ومناضل نفيعات.