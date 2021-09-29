السيسي: حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية سيكون له مردود كبير على المنطقة

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، حيث تباحث الطرفان حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطيني وسبل تنشيط عملية السلام.وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي، أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).بدوره، أعرب سوليفان، عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة إعمار غزة.ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فقد تم التوافق بين الطرفين، على استمرار التشاور والتنسيق؛ لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.