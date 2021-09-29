شؤون فلسطينية

سلامة معروف: جهود تبذل من عدة اطراف لإدخال منحة الموظفين خلال الأيام المقبلة

سلامة معروف: جهود تبذل من عدة اطراف لإدخال منحة الموظفين خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجهود الحكومية لم تنقطع في تحسين واقع الموظفين سواء على صعيد تحسين نسبة صرف الراتب او الدفعة المالية الشهرية او الواقع الإداري.

وأشار معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك العديد من التدخلات للعديد من الأطراف؛ للتمكن من إدخال منحة الموظفين خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك اتصالات وضغط دائم من قبل العديد من الأطراف، لكنها وفي لحظات معينة وصلت لاتفاق بين اللجنة القطرية والسلطة الفلسطينية، التي بدورها أعاقت جهود إدخالها لغزة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه تم تحديد الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الموعد الأخير للموظفين غير المطعمين، لإتاحة الفرصة أمامهم لتلقي اللقاح.

وأشار معروف، إلى انه بعد تاريخ الأول من أكتوبر، سيتم البدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول المعمول بها في ديوان الموظفين بحق غير الملتزمين من القرار.

وقال: "كل موظف تثبت إصابته بفيروس (كورونا)، ولم يتلقَ التطعيم سيتم احتساب مدة الإجازة المرضية من راتبه"، مضيفا: "هناك إجراء قانوني آخر يقدره ديوان الموظفين باعتبار أن الموظف غير المطعم قد خالف القرار الصادر عن الجهة الحكومية المختصة، مثل القرار الخاص بإلزام شرائح وفئات محددة لتلقى التطعيم في المرافق والمنشآت المختلفة".

وأضاف معروف: "إن هناك استجابة كبيرة بتلقي التطعيم سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد موظفي القطاع العام وتحديدا خلال الشهر الأخير".

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