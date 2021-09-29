شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس ممثلية مملكة بلجيكا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ويلدفريد فيفر.

ورحب المالكي بالسفير فيفر، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية المميزة في مختلف المجالات بين البلدين، وموقف مملكة بلجيكا الداعم والواضح تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في تحقيق حل الدولتين.

وطالب الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبقية الدول الأوروبية بممارسة الضغط الكافي على إسرائيل لتسمح بعقد الانتخابات الفلسطينية في كافة الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مجددا تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات بكافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار الوزير المالكي إلى كلمة سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شدد فيها على ضرورة عقد مؤتمر دولي لدفع جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما شدد على أهمية وجود تحرك جاد مع الشركاء في الرباعية الدولية بهدف خلق مسار سياسي ومبادرة سلام لحل الصراع، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ووضح الوزير المالكي عمليات الضم التدريجي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية عبر الاستيطان وانتهاكات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، خاصة الهجوم الاستيطاني الهمجي على الفلسطينيين في مسافر يطا يوم أمس، من رشق للمواطنين العزل بالحجارة ومحاولات طعن، والذي أسفر عنه عشرات الإصابات والأضرار الجسيمة.

وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ودور بلجيكا المهم في عملية السلام، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وأكد ضرورة عقد المشاورات السياسية بين البلدين في كانون الأول المقبل.

بدوره، أكد السفير ويلدفريد فيفر دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي، كما عبر عن رفضه لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي للسفير ويلدفريد فيفر التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه.

أخبار ذات صلة

سلامة معروف: جهود تبذل من عدة اطراف لإدخال منحة الموظفين خلال الأيام المقبلة

سلامة معروف: جهود تبذل من عدة اطراف لإدخال منحة الموظفين خلال الأيام المقبلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار

"الأشغال" بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

مركزية فتح تجتمع في رام الله وتناقش عدداً من القضايا الداخلية

مركزية فتح تجتمع في رام الله وتناقش عدداً من القضايا الداخلية

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

نادي الأسير: إدارة السجون ماضية بمحاولتها فرض إجراءات تمس الحياة التنظيمية للأسرى

نادي الأسير: إدارة السجون ماضية بمحاولتها فرض إجراءات تمس الحياة التنظيمية للأسرى

باجتماع بين &#34;الأشغال&#34; واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا

باجتماع بين "الأشغال" واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

باجتماع بين &#34;الأشغال&#34; واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا

باجتماع بين "الأشغال" واتحاد المقاولين.. الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحلّ كافة القضايا

الاحتلال ينقل 55 أسيرًا من أسرى &#34;الجهاد&#34; إلى سجن عوفر

الاحتلال ينقل 55 أسيرًا من أسرى "الجهاد" إلى سجن عوفر

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية في الخليل

الاحتلال يداهم عدة محال تجارية في الخليل

فهد سليمان: الانقسام أوجد معادلة شديدة التعقيد حلها في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

فهد سليمان: الانقسام أوجد معادلة شديدة التعقيد حلها في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;التربية&#34; تنظمان ورشة متخصصة بالفعاليات الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

"التعليم العالي" و"التربية" تنظمان ورشة متخصصة بالفعاليات الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

منوعات

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

عربي

بعد إعادة فتحه مع سوريا.. الأردن توضح مجموعة إجراءات حول معبر جابر

بعد إعادة فتحه مع سوريا.. الأردن توضح مجموعة إجراءات حول معبر جابر

المغرب: قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات غير مبرر

المغرب: قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات غير مبرر

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان