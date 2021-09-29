شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار

"الأشغال" بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال م. ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، إن عملية إزالة برج الجوهرة تجري على قدم وساق وسط اتخاذ إجراءات السلامة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية إزالة البرج مدة شهرين ولكنها ستتغير من وقت لآخر.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، حول عملية إزالة برج الجوهرة ومراحل البدء بإعمار قطاع غزة، أنه عند الانتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العلوية والتي ستستغرق مدة 20 يوماً، سيتم فتح مسار واحد من الشارع للتخفيف من الأزمة المرورية.

وتابع: بأن إزالة برج الجوهرة يأتي ضمن مشروع مقدم من ال UNP  المدعوم بتمويل خارجي.

وحول بدء عملية الإعمار، قال سرحان: إن الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار والتي تستهدف البنايات السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيراً إلى أننا "نحن بصدد إعداد قوائم للمستفيدين من عملية الإعمار ومتوقع إرسالها بداية الأسبوع القادم للجنة القطرية لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإعمار".

وشدد على أن المبالغ المالية للإعمار ستوزع على شكل دفعات مالية للمستفيدين حتى يتمكن المواطنون من إعادة إعمار منازلهم بأنفسهم.

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