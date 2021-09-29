رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (س،ع) بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة عرضت أشخاصاً فلسطينيين لأعمال ثأرية وقعت عليهم سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 15 سنة.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن