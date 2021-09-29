إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، أن إدارة سجون الاحتلال شرعت اليوم بتنفيذ حملة جديدة من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحق الأسرى في مختلف المعتقلات.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الإجراءات تمثلت بعدة قرارات أهممها، اعتبار جميع الأسرى الأمنيين المحتجزين داخل معتقلات الاحتلال (سجاف) بمعنى أنهم أسرى خطيرين ويشكلون مصدر تهديد لما يسمى "أمن إسرائيل"، كذلك تنفيذ حملة تنقلات بين صفوف الأسرى بحيث سيتم نقل الأسرى مرة كل 6 شهور وتوزيعهم بين الغرف، ومرة كل سنة بين الأقسام في السجون.ولفتت الهيئة أن هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون والتي تضاعفت في الفترة الأخيرة، جاءت بهدف التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضيق الخناق عليهم أكثر فأكثر، لجعل حياتهم داخل الأسر لا تطاق.في سياق ذي صلة، أشار تقرير الهيئة أن 14 أسيراً يقبعون بمعتقل "النقب" الصحراوي شرعوا اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وقام بتسليم رسالة لإدارة السجن بذلك.