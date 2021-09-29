بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد ، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
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