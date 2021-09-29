بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد ، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد.