انطلاق فعاليات مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأستاذ الدكتور يونس عمرو، رئيس جامعة القدس المفتوحة عن إنطلاق فعالية مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت مسمى "التحرر الذاتي للفلسطينيين انتاج المعرفة المقاومة"، وذلك بالشراكة مع الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم. جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع للجنة العليا للمؤتمر؛ ضم كل من معالي الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والدكتور رمزي عودة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والأمين العام للحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، والاستاذ الدكتور عبد الرؤوف خريويش رئيس اللجنة العلمية، والدكتور وليد سالم والدكتور عماد الهودلي والدكتورة صباح الشرشير أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر.وأشار الدكتور رمزي عودة الى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر العلمي إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر، كما أشار عودة الى أهمية المساهمة العلمية في تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني وفضح إنتهاكات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني. من جانبه، أوضح الوزير وليد عساف بأن إنجازات المقاومة الشعبية في التصدي لهجمات الاحتلال في بيتا والخان الأحمر والشيخ جراح ولفتا وغيرها من مناطق التماس يجب أن تكون موثقة في أبحاث علمية منشورة بهدف رفد المكتبة العربية والاجنبية بالدراسات الخاصة بالمقاومة الشعبية كأداة للتحرر من نير الاحتلال. بدوره دعا الدكتور عبد الرؤوف خريويش الباحثين العرب والفلسطينيين والأجانب الى التقدم بأوراق علمية في المؤتمر، علماً أن الورقة المفاهيمية وبروشور المؤتمر وتواريخ التقدم منشور على الصفحة الالكترونية لجامعة القدس المفتوحة.