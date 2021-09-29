الصالح وعودة يبحثان آليات تدريب الهيئات المحلية على الوثائق القياسية الموحدة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، آليات تدريب البلديات المصنفة "ج" والمجالس القروية، على استخدام الوثيقة القياسية المبسطة لمناقصات الأشغال، ولمناقصات الخدمات غير الاستشارية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور طواقم الوزارة والمجلس الأعلى.وسلم عودة الوزير الصالح نسخة عن الوثائق القياسية الموحدة التي اعدها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام وتم اعتمادها من مجلس الوزراء والقرار الخاص بالزام جميع الجهات المشترية باستخدامها.وناقش الاجتماع اللقاءات التدريبية التي نفذها المجلس الأعلى لطواقم مجموعة من البلديات والمجالس القروية كمحرلة اولى، وآليات استكمال التدريب للمجموعة الثانية خلال المرحلة المقبلة وبخاصة للبلديات المصنفة ج والمجالس القروية، ووضع تصور عام لآليات تدريب طواقم البلديات في قطاع غزة.وأعرب الصالح عن جاهزية الوزارة للتعاون الكامل مع طواقم المجلس لاستكمال عملية التدريب، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.