شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين باحتفالية المنظمة العربية للتربية والعلم والثقافة (ألكسو)، لتكريم أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للشبكات المنتسبة للألكسو، وتكريم العروض المقدمة من شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية المنتسبة للألكسو بمناسبة إحيائها للأيام العربية والدولية للسنة الجارية 2021.

وألقى معالي مدير عام المنظمة أ.د محمد ولد أعمر بهذه المناسبة كلمة رحب بموجبها بالجميع في هذا اللّقاء الذي جمع أعضاء المجلس التنفيذي للألكسو، و الأمناء العامين للجان الوطنية العربية، وإدارة المنظمة بالمجتمع المدني ممثلا بتلاميذ المدارس والناشطين بالنوادي والكراسي العلمية المنتسبة للألكسو على مختلف تخصّصاتهم، إلى جانب نخبة من الجامعيين والباحثين مؤسّسي الكراسي العلميةِ المنتسبةِ للألكسو. معتبرا هذه المناسبة لحظة بارزة في مسيرة المنظمة. مذكرًا أنه بفضل هذه الشبكات الثلاث، تُوسع المنظمة نطاق ومجالات مساهمتها في ميادين التربية والثقافة والعلوم لتشمل المدارس والنوادِيَ والجامعات، الأمر الذي يُمَكّن الألكسو من تعميم ونشر رسالتها على نطاق أوسع ومن ثَم يضمن لها تجسيد أهدافها في الميدان.

وأكّد على حرصهم بمناسبة مرور عام على إطلاق شبكة المدارس والنوادي والكراسي المنتسبة للألكسو على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة 16 دولة عربية. وأشار إلى عدة إنجازات خلال العام للشبكة منها تصميم شعار الشبكات والمدراس والأندية المنتسبة للألكسو، وتسليم شهادات انتساب للشبكات، وإنشاء لجنة علمية دائمة لشبكات الألكسو، وإنشاء منظومة لتسجيل إنجازات وفعاليات الشبكات.

وفي كلمة الأمناء العامين للجان الوطنية شكر د.دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الجهود المباركة التي تقوم بها منظمة الألكسو لدعم القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في الدول العربية، وأشاد بتضافر جهود الجميع من خلال شبكات الألكسو التي استطاعت تحقيق عدد من الغايات الهامة، منها تعميم التجارب العربية الناجحة في مختلف الميادين التربوية والثقافية والعلمية، والإسهام في تعزيز التواصل الاجتماعي الدائم بين أبناء الوطن العربي، واكتشاف الكفاءات والمواهب العربية وتثمين مبادراتها مما يعزز من التعريف بالصورة الحقيقية لمجتمعنا العربي.

ومن جانب آخر شكر دوّاس ممثلي البعثات الدبلوماسية والعربية و الدكتور مراد المحمودي أمين عام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في المنظمة، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الذين كانوا شركاء رئيسيين مع اللجنة الوطنية بتنسيق هذا الملف ومتابعته، وكافة مبادرات المدارس والأندية التي قدمت للمشاركة في هذا النشاط حيث ساهم تنشيط الفعاليات اللامنهجية في المدارس إلى اكتشاف العديد من المواهب المتميزة، وعززت هذه المبادرة بتعزيز مفهوم الوحدة العربية في الإطار التربوي. وأكّد على تمكّن دولة فلسطين من عبور الحدود وتجاوز كل التحديات والعقبات وأثبتت ذلك بتميزها في الاحتفالية حيث حصدت 6 جوائز عن عروضها المقدمة لإحياء الأيام العربية.

وبدأ التكريم بأعضاء اللجنة العلمية الدائمة لشبكات الألكسو، وكُرِّم الأخ فادي أبو بكر مدير الملفات المتخصصة في اللجنة الوطنية بجائزة عضو اللجنة العلمية، بالإضافة إلى تكريم العروض الفائزة المقدمة من الشبكات المنتسبة للألكسو في فلسطين حيث أبدعت وتميّزت دولة فلسطين من خلال حصد جمعية الغد الشبابية من محافظة سلفيت جائزة عن اليوم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة بنات فيصل الحسيني الأساسية العليا جائزة عن اليوم العربي لمحو الأمية، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مع جمعية مركز غزة للثقافة والفنون جائزة عن اليوم العربي للمسرح، ونادي العقبة للوحدة والأمل جائزة عن اليوم العربي للمعلم، ومدرسة مجدل بني فاضل الأساسية المختلطة جائزة عن اليوم العالمي للشعر، ومدرسة بنات عمران الثانوية المختلطة جائزة عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.

وحضر الاحتفالية عن بُعد من اللجنة الوطنية كل من خلود حنتش ق.أ مدير عام المنظمات، فادي أبو بكر مدير الملفات المتخصصة، محمد أبو شوقة مدير مكتب اللجنة الوطنية في المحافظات الجنوبية، بيان فقيه رئيس قسم العلاقات العامة، ومن وزارة التربية والتعليم ميرفت ضراغمة منسقة شبكة المدارس المنتسبة للألكسو، ومروة سمحان منسقة شبكة الأندية المنتسبة للألكسو. 


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