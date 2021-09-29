الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية قامت اليوم بنقل 55 أسيرا من أسرى الجهاد الإسلامي من غرف العزل من عدة سجون ونقلهم وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن عوفر.وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم نقل 8 أسرى وتوزيعهم على 8 غرف بقسم رقم 21، وكذلك الحال بنفس العدد والتوزيع في قسم رقم 22، فيما تم نقل الأسرى الباقين وتوزيعهم بواقع 6 أسرى على باقي أقسام السجن.وقالت الهيئة، أن تعمد إدارة السجون توزيع أسرى الجهاد الإسلامي على غرف الأسرى من فصائل أخرى في عوفر، يأتي خلافا للإتفاق مع الحركة الأسيرة والذي نص على تخصيص غرف مستقلة داخل أقسام السجون لنقل اسرى الجهاد الإسلامي اليها.وبينت، أن حالة من التوتر تسود سجن عوفر بسبب تنصل إدارة السجون من هذا الاتفاق وعدم الالتزام به، وأن الأسرى قد يتخذون خطوات تصعيدية تجاه هذه الساسية القمعية خلال الأيام المقبلة.