دولي

روسيا: اعتقال مدير شركة بارزة بتهمة الخيانة العظمى

روسيا: اعتقال مدير شركة بارزة بتهمة الخيانة العظمى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محكمة روسية في موسكو، اليوم الأربعاء، اعتقال إيليا ساتشكوف، المؤسس والمدير العام لشركة (Group-IB) الروسية لتقنية المعلومات، بشبهة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

وقالت ليفورتوفو الناطقة باسم المحكمة: "إنه بقرار المحكمة الصادر أمس، وضع ساتشكوف (35) عاماً المشتبه بارتكابه الخيانة العظمى، في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

من جانبه، رفض ساتشكوف التهم الموجهة إليه، ونفى تورطه في نقل معلومات استخباراتية إلى أجهزة مختصة أجنبية.

وقامت الأجهزة الأمنية أمس بتفتيش مقر الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي الحلول لمنع الهجمات الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت.

وأدرج  إيليا ساتشكوف في قائمة (ألمع رواد الأعمال) الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً وفقاً لترتيب مجلة (فوربس).


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