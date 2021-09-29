عربي

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة
تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد كلّف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الرئاسة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 أيلول سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليًا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وتعتبر نجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.

أخبار ذات صلة

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر

مصر تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

مصر تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته إزاء تجاوزات ‎إيران النووية

السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته إزاء تجاوزات ‎إيران النووية

الجزائر: سنعود لصناعة السيارات محلياً وتصديرها

الجزائر: سنعود لصناعة السيارات محلياً وتصديرها

الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد

الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد

السعودية: افتتاح أكبر بنك نخيل سياحي في العالم

السعودية: افتتاح أكبر بنك نخيل سياحي في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن &#34;عوفر&#34;

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

"العربية الفلسطينية" تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

عربي

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر