شؤون فلسطينية

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
 قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها عمر عوض الله، إنه من المتوقع من تقرير الأمين العام الذي سيقدمه في جلسة مجلس الأمن اليوم، أن تكون هناك إدانة واضحة لما تقوم به إسرائيل ورفضها لتحقيق عملية السلام وخرقها لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد عوض الله، اليوم الأربعاء، ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بطلب وزير الخارجية لعقد اجتماع الرباعية الدولية، داعياً الدول وتحديداً الولايات المتحدة إلى البدء بالتحرك الفعلي وعقد اجتماع عاجل للخروج بتوصيات واضحة ومثمرة.

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