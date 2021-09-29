الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2021 ونهاية عام 2020[1]، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 3,338 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة مع الربع السابق.
65% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية
وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 8,958 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70%، وأصول احتياطية 9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
51% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني هي استثمار أجنبي مباشر
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,620 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وارتفع رصيد الدين الخارجي الحكومي بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2021
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2021 بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.
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|سلطة النقد الفلسطينية
|أو على
|الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
|ص ب. 452، رام الله والبيرة – فلسطين.
|ص.ب. 1647، رام الله، P6028179، فلسطين.
|هاتف: ( 970/972) 2 2415250
|هاتف: ( 970/972) 2 2982700
|بريد إلكتروني: [email protected]
|بريد إلكتروني: [email protected]
|صفحة إلكترونية: http:www.pma.ps
|صفحة إلكترونية: http://www.pcbs.gov.ps
جدول1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الثاني 2021)
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
القطاع الاقتصادي
الأرصدة حسب
نوع الاستثمار
| قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد)
| القطاع الحكومي
| قطاع البنوك
|القطاعات الأخرى
| المجموع
|قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية
| قطاع الأسر المعيشية
|وضع الاستثمار الدولي (صافي)*
|1,251
|938-
|4,284
|257-
|1,002-
|3,338
|مجموع الأصول الخارجية
|1,251
|380
|6,262
|1,024
|41
|8,958
|الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج
|0
|0
|0
|315
|8
|323
|استثمارات الحافظة في الخارج
|88
|0
|828
|594
|0
|1,510
|الاستثمارات الأخرى في الخارج:
|379
|380
|5,434
|115
|33
|6,341
|منها: عملة وودائع**
|379
|0
|5,395
|2
|33
|5,809
|الأصول الاحتياطية
|784
|0
|0
|0
|0
|784
|مجموع الخصوم الأجنبية
|0
|1,318
|1,978
|1,281
|1,043
|5,620
|الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين
|0
|0
|1,017
|781
|1,043
|2,841
|استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين
|0
|0
|287
|457
|0
|744
|الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين:
|0
|1,318
|674
|43
|0
|2,035
|منها: قروض من الخارج
|0
|1,318
|0
|43
|0
|1,361
|منها: عملة وودائع***
|0
|0
|674
|0
|0
|674
[1] البيانات الخاصة بنهاية عام 2020 مرفقة بالجداول.
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