شؤون فلسطينية

السفير مصطفى: كل السيناريوهات قائمة بشأن اختفاء آثار مواطنينا في تركيا

السفير مصطفى: كل السيناريوهات قائمة بشأن اختفاء آثار مواطنينا في تركيا
السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، إن الاتصالات مستمرة مع الجانب التركي على مدار الساعة، بشأن اختفاء آثار عدد من المواطنين الفلسـطينيين في الأراضي التركية.

وأعرب مصطفى لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يكون هناك معلومات ومستجدات من شأنها طمأنة ذويهم عليهم في غضون الساعات المقبلة.

وأشار إلى أنه تواصل مع الرئاسة التركية، وسيكون له اجتماع اليوم مع وزارة الداخلية وقيادة الشرطة في تركيا، للوقوف على التفاصيل والمستجدات الأخيرة المتعلقة باختفاء المواطنين الفلسطينيين.

ونوه إلى أنه ليس هناك أية معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول مصيرهم، مبينا أن الجانب التركي لم يزودهم بأية معلومات سوى أن جهوده متواصلة في فحص الكاميرات وجمع المعلومات بحثا عن المفقودين في أماكن متفرقة، وأن العدد الأكبر منهم اختفت آثاره في اسطنبول .

وردا على سؤال إن كان المفقودين اختفوا بسبب الهجرة إلى أوروبا أو لخلافات مع أشخاص أتراك كما يشاع، أكد مصطفى أن كل السيناريوهات واردة كون تركيا معبر للهجرة إلى أوروبا لكل الجنسيات، وفي ظل عدم وجود أية معلومات فإن كافة الاحتمالات تبقى قائمة.

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