شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسير ناصر أبو حميد محتجز بمستشفى (برزلاي) الإسرائيلي بوضع صحي مقلق وسيئ، وكان سلطات الاحتلال قد نقلته إلى المشفى يوم الأحد الماضي إثر تدهور حاد طرأ على حالته.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته له، بأن الأسير أبو حميد ما زال يعاني من نوبات سعال شديدة تجعله يتقيأ، ومن ارتفاع بدرجة الحرارة ، وأوجاع بمختلف أنحاء جسده، وفقد من وزنه ما يزيد عن عشرة كغم، ويقوم أطباء الاحتلال بتزويده بمضادات حيوية عبر الوريد.

وأضاف عجوه أنه من المقرر اليوم أن يتم إجراء فحوصات طبية له، من بينها فحص لوظائف الرئة،  وسيتم تحديد موعد إجراء العملية على ضوء نتائج الفحوصات.

ولفتت الهيئة أنه بالرغم من صعوبة الوضع الصحي للأسير أبو حميد، إلا أن سلطات الاحتلال تعمد تقييد إحدى يديه ورجليه بسرير المشفى.   

يشار إلى أن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً.

أخبار ذات صلة

انطلاق فعاليات مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

الصالح وعودة يبحثان آليات تدريب الهيئات المحلية على الوثائق القياسية الموحدة

الصالح وعودة يبحثان آليات تدريب الهيئات المحلية على الوثائق القياسية الموحدة

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن &#34;عوفر&#34;

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

مجدلاني: نحن شركاء معاً في الحفاظ على السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني

مجدلاني: نحن شركاء معاً في الحفاظ على السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن &#34;عوفر&#34;

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

"العربية الفلسطينية" تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

عربي

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر