شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

"العربية الفلسطينية" تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، رئيس دولة فلسطين إلى استثمار قرار حزب العمال البريطاني باعتبار إسرائيل " دولة عنصرية"، و البناء عليه، و دعمه، مضيفا أن القرار يحتاج إلى دعم الحكومة البريطانية الرسمية، مبينا انه أخذ على مستوى نقابي وليس على المستوى الرسمي.

وقال:" يجب على القيادة الفلسطينية ترويج هذا القرار على المستوى الرسمي البريطاني"، مطالبا بانتهاز الفرصة لدعم القرار في كل دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمل ضمنيا قناعة البريطانيين بأن إسرائيل تعيق إرساء السلام مع الفلسطينيين، مضيفا:" و لم تعد شريكا حقيقيا في عملية التسوية".

وأردف قائلا: " هذه القناعة لدى الشعب البريطاني لابد أن يعبر عنها حكومته"، داعيا القيادة الفلسطينية إلى التواصل مع حزب العمال البريطاني، مضيفا:" و بلوة موقف موحد للضغط على الحكومة البريطانية لتبني القرار باعتبار اسرائيل عنصرية على المستوى الرسمي"، متابعا:" ويبنى عليه محاسبة إسرائيل على جرائمها كافة".

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