بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأشاد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بموقف العراق شعباً ورئاسة وحكومة وبرلماناً الرافض قطعياً التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن موقف العراق بكل مكوناته يعبر عن نبض الأمة وسلامة العقيدة ومتانة الموقف تجاه القضية الفلسطينية.ودعا بحر في بيان صحفي إلى استمرار العراق بتشكيل سد منيع أمام محاولات البعض إرغامه الدخول إلى مستنقع التطبيع، الذي لم ولن يجلب إلا العار على داخليه.وقال بحر :" إن الرفض العراقي الرسمي والشعبي لمؤتمر أربيل قبل أيام، الذي تعالت فيه أصوات تنادي بالتطبيع مع الاحتلال، يشكل مفخرة للأمة، وأن العراق تضرب نموذجاً في كيفية تعبير الأنظمة الرسمية عن مواقف واتجاهات شعوبها".وتابع" لطالما أدرك الشعب الفلسطيني أن العراق شعباً وقيادةً إلى جانب الحق الفلسطيني، وأنه صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات، لذا أدعو العراق إلى الاستمرار في هذا النهج والسياسة"، مطالباً الأنظمة العربية والإسلامية والعالم أن تحذو حذو العراق في رفض التطبيع وملاحقة دعاته.وشدد بحر على ضرورة تشكيل جبهة دولية لعزل الاحتلال ومحاسبته لا أن يتم التطبيع معه، لأن التطبيع مع الاحتلال يشجعه على التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.