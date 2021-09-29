وفد من (حماس) يزور المحررة جرار والقيادي البرغوثي يهنئها بالحرية

رام الله - دنيا الوطنهنأ مسؤول ملف العلاقات الوطنية عن حركة حماس في الضفة الغربية جاسر البرغوثي، الأسيرة المحررة النائب في التشريعي خالدة جرار، بتحررها من سجون الاحتلال بعد عامين من الاعتقال.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرغوثي، أمس الثلاثاء، مع جرار أثناء زيارة وفد دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربيةللمحررة جرار الذي ضم عدد من الشخصيات الوطنية والإعلامية.وأثنى البرغوثي على صمود القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وعلى مواقفها البطولية ومسيرتها النضالية المشرفة.ولفت البرغوثي إلى أن جرار قدمت نموذجاً مناضلاً مقاوماً عنيداً محافظاً على الثوابت يفخر به أبناء شعبنا.وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات كل الفصائل الوطنية.ويشار إلى أن الاحتلال أفرج الأحد الماضي، عن القيادية في الجبهة الشعبية جرار (57) عاماً على حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية.وكانت قوات الاحتلال قد داهمت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 منزل جرار في مدينة البيرة وفتشته بشكل همجي وحطمت محتوياته، وقامت بإعادة اعتقالها.وبقيت جرار موقوفة لمدة (16) شهراً قبل أن يصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة (24) شهراً، و(12) شهراً مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها (4000) شيكل بتهمة التحريض والانتماء للجبهة الشعبية، وقد أمضت محكوميتها كاملة وتحررت من الأسر.تحررت جرار من سجون الاحتلال قبل (8) شهور فقط من اختطافها في المرة السابقة، بعد أن أمضت (20) شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وهو الاعتقال الثاني لها، حيث كانت اعتقلت المرة الأولى عام 2015، وأمضت (14) شهراً بتهمة التحريض.يذكر أن الاحتلال رفض إطلاق سراحها في تموز/ يوليو الماضي للمشاركة في تشييع جثمان ابنتها الشابة سهى التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.