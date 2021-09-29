شؤون فلسطينية

وفد من (حماس) يزور المحررة جرار والقيادي البرغوثي يهنئها بالحرية

وفد من (حماس) يزور المحررة جرار والقيادي البرغوثي يهنئها بالحرية
خالدة جرار
رام الله - دنيا الوطن
هنأ مسؤول ملف العلاقات الوطنية عن حركة حماس في الضفة الغربية جاسر البرغوثي، الأسيرة المحررة النائب في التشريعي خالدة جرار، بتحررها من سجون الاحتلال بعد عامين من الاعتقال.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرغوثي، أمس الثلاثاء، مع جرار أثناء زيارة وفد دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية
للمحررة جرار الذي ضم عدد من الشخصيات الوطنية والإعلامية.

وأثنى البرغوثي على صمود القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وعلى مواقفها البطولية ومسيرتها النضالية المشرفة.

ولفت البرغوثي إلى أن جرار قدمت نموذجاً مناضلاً مقاوماً عنيداً محافظاً على الثوابت يفخر به أبناء شعبنا.

وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات كل الفصائل الوطنية.

ويشار إلى أن الاحتلال أفرج الأحد الماضي، عن القيادية في الجبهة الشعبية جرار (57) عاماً على حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 منزل جرار في مدينة البيرة وفتشته بشكل همجي وحطمت محتوياته، وقامت بإعادة اعتقالها.

وبقيت جرار موقوفة لمدة (16) شهراً قبل أن يصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة (24) شهراً، و(12) شهراً مع وقف التنفيذ لمّدة خمس سنوات وغرامة ماليّة قدرها (4000) شيكل بتهمة التحريض والانتماء للجبهة الشعبية، وقد أمضت محكوميتها كاملة وتحررت من الأسر.

تحررت جرار من سجون الاحتلال قبل (8) شهور فقط من اختطافها في المرة السابقة، بعد أن أمضت (20) شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، وهو الاعتقال الثاني لها، حيث كانت اعتقلت المرة الأولى عام 2015، وأمضت (14) شهراً بتهمة التحريض.

يذكر  أن الاحتلال رفض إطلاق سراحها في تموز/ يوليو الماضي للمشاركة في تشييع جثمان ابنتها الشابة سهى التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.

أخبار ذات صلة

انطلاق فعاليات مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلاق فعاليات مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

الصالح وعودة يبحثان آليات تدريب الهيئات المحلية على الوثائق القياسية الموحدة

الصالح وعودة يبحثان آليات تدريب الهيئات المحلية على الوثائق القياسية الموحدة

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن &#34;عوفر&#34;

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

مجدلاني: نحن شركاء معاً في الحفاظ على السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني

مجدلاني: نحن شركاء معاً في الحفاظ على السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل

عوض الله:توقعات بأن يتضمن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن إدانة لما تقوم به إسرائيل

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

فلسطين تشارك في احتفالية (ألكسو) وتحصد عدة جوائز

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن &#34;عوفر&#34;

الاحتلال ينقل 55 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على عدة أقسام بسجن "عوفر"

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

الإحصاء والنقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية 2020

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي مقلق

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

"العربية الفلسطينية" تدعو السلطة استثمار قرار العمال البريطاني

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

بحر يشيد بموقف العراق الرافض للتطبيع مع الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

عربي

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

تدهور كبير في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر

حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية في مصر