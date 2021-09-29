شؤون فلسطينية

القنصل التركي: الشبان الفلسطينيين السبعة المفقودين غير معتقلين وليسوا موجودين في أي مستشفى

القنصل التركي: الشبان الفلسطينيين السبعة المفقودين غير معتقلين وليسوا موجودين في أي مستشفى
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس ديوان وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الأربعاء، القنصل العام التركي السفير أحمد رضا ديميرير، لمتابعة قضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية.

وحث الديك خلال لقائه القنصل التركي بمقر الوزارة، في رام الله، السلطات التركية المتخصصة على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل الوصول الى حقيقة وملابسات اختفائهم، مؤكدا اهتمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، بهذه القضية.

وأوضح أن قضية الاختفاء باتت قضية رأي عام تشغل الشارع الفلسطيني، وتحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل القيادة وأبناء شعبنا، مشيرا إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا شكلت خلية أزمة وتتابع على مدار الساعة هذه القضية مع وزارة الخارجية والسلطات التركية المتخصصة.

وأعرب الديك عن امتنان دولة فلسطين للمواقف التركية المساندة لحقوق شعبنا في المحافل كافة، ولأشكال الدعم المختلفة التي تقدمها تركيا في المجالات كافة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن المتابعة الحثيثة والمستمرة لهذه القضية تتم من خلال خلية الأزمة في الوزارة، ومن خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، والقنصلية العامة الفلسطينية في إسطنبول، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

من جانبه، شدد القنصل التركي على أن السلطات التركية المتخصصة تبذل قصارى جهودها للوصول الى معلومات حقيقية بشأن اختفائهم، وتقوم بمتابعة هذه القضية الهامة على مدار الساعة، وأن عمليات البحث تجري للحصول على معلومات دقيقة تخص حالات الاختفاء.

وأكد أن المختفين غير معتقلين في تركيا، وغير موجودين في اي من مستشفياتها، ومراكزها الرسمية، مشددا على حرص تركيا على جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها، وبشكل خاص الفلسطينيين.

واشاد بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما، منوها إلى أن السلطات التركية ستزود الجانب الفلسطيني بأي مستجدات أو معلومات بشأن هذه القضية فور توفرها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد هاتف أمس الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، لمتابعة قضية الشبان السبعة الذين اختفت آثارهم وانقطع الاتصال بهم منذ أيام في تركيا، وأوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عنهم ومعرفة مصيرهم.

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