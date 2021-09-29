شؤون فلسطينية

مجدلاني: نسعى لتطوير المزيد من المشاريع في المناطق الأكثر تهميشاً

مجدلاني: نسعى لتطوير المزيد من المشاريع في المناطق الأكثر تهميشاً
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها أحمد مجدلاني مع
مؤسسة أنيرا ممثلة بمديرها في رام الله ناصر قادوس اليوم في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة الأسر التي ترأسها نساء.

وذلك لتنفيذ مشروع (المرأة تستطيع)، الذي يهدف إلى تحسين حياة الأسر التي ترأسها نساء في الضفة الغربية قطاع غزة، من خلال التدريب وتوفير التمويل الأولي لتطوير الأعمال الصغيرة ، والإرشاد وأنشطة بناء القدرات.

وقال مجدلاني: "الوزارة تولي أهمية كبيرة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والذي يشكل الشريان الرئيسي لعمل الوزارة وفقاً الاستراتجيتها التنموية، خاصة للأسر التي ترأسها نساء".

وتابع مجدلاني: "بالنسبة لنا في وزارة التنمية الاجتماعية المذكرة ذات أهمية بالغة، وهي استمرار لتعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومؤسسة أنيرا".

وأضاف الوزير: "نسعى إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة أنيرالانشاء المزيد من المشاريع التنموية وتطوير بعض المشاريع القائمة واستهداف المناطق الأكثر تهميشا ً في جنوب الخليل والأغوار وقلقيلية وجنوب غرب القدس".

وأشار مجدلاني إلى أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة وإقامة المزيد من المشاريع التمكينية يشكل هدفاً حيوياً بالنسبة للوزارة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع والتي تزداد بشكل ملحوظ يومياً.

وفي ذات السياق شدد الوزير مجدلاني حرصه على تطوير التعاون مع مؤسسة أنيرا ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، وحث المؤسسات الدولية العمل لدعم صمود شعبنا وتقديم المساعدة من أجل النهوض بواقع النساء.

وبدوره أشار ناصر قادوس مدير المؤسسة في رام الله  بأن مؤسسة أنيرا تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتمكين النساء ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين.

واستعرض قادوس أبرز المشاريع التي قامت بها المؤسسة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على قواعد بيانات الوزارة والتي شملت مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعية والمحلات التجارية مثنياً على جهود الوزارة في متابعة
المشاريع.

يذكر أن الاتفاقية تقضي بتوفير وزارة التنمية لقوائم بالأسر المحتاجة في المناطق المستهدفة، وتساعد في اختيار المستفيدين بناءً على معايير متفق عليها بشكل متبادل.

وتقديم الدعم الفني والإرشاد لدراسات الجدوى التي ستجريها أنيرا للتدخلات المحتملة وتلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني والتوجيه والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع وبعد ذلك بمجرد اكتمال دور أنيرا في تنفيذ المشروع.

وتقوم مؤسسة أنيرا بالإشراف على الموقع والتوثيق والرصد والتقييم وإجراء دراسة الجدوى، بما في ذلك تكليف مستشارين بإجراء تقييم أساسي وتقييم نهائي للمشروع.

وحضر التوقيع مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية رولا نزال وسامر علاونة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر  ومراد موقدي مدير دائرة التمكين الاقتصادي.





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