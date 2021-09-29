فلسطين: 17 وفاة و1606 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 68، قلقيلية 22، طولكرم 40، نابلس 87، طوباس 15، بيت لحم 29، سلفيت 13، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 51، أريحا والأغوار 17، الخليل 24، قطاع غزة 1229".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 99، قلقيلية 57، طولكرم 93، نابلس 205، طوباس 40، بيت لحم 9، سلفيت 45، ضواحي القدس 4، رام الله والبيرة 45، أريحا والأغوار 10، الخليل 33، قطاع غزة 1886".وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في قلقيلية، حالة في رام الله والبيرة.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1.392.986 بينهم 736.870 تلقوا الجرعتين من اللقاح.