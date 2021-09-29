الاحتلال يعيق وصول طلبة اللبن الشرقية لمدرستهم

رام الله - دنيا الوطنأعاق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول طلبة اللبن الشرقية إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من جنود الاحتلال هاجموا الطلبة، ومنعوهم من السير باتجاه المدرسة عبر الشارع الرئيسي، وأجبروهم على سلوك طريق بديلة طويلة ووعرة.يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت البوابة الرئيسية لمدرسة اللبن – الساوية الثانوية المختلطة أول أمس، كما أعاق مستوطن دخول وخروج الهيئة التدريسية وطالبات مدرسة بنات اللبن الثانوية.ويتعرض طلبة مدارس اللبن الشرقية لمضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، الذين يتواجدون في المنطقة بشكل شبه دائم.