دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و779 ألف وفاة 233 مليونا و577 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و779 ألف وفاة 233 مليونا و577 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 779 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 233 مليونا، ونحو 577 ألف اصابة، تعافى منهم 210 ملايين وما يزيد عن 399 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 427 ألفا و288 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,934 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,836 وفاة)، وروسيا (852 وفاة)، والبرازيل (818 وفاة)، والهند (375 وفاة)، وماليزيا (240 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (105,633 إصابة)، وبريطانيا (34,526 إصابة)، وتركيا (28,892 إصابة)، والهند (21,901 إصابة)، وروسيا (21,559 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (711,222 وفاة)، والبرازيل (595,520 وفاة)، والهند (447,781 وفاة)، والمكسيك (276,376 وفاة)، وروسيا (205,531 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,054,825 إصابة)، والهند (33,716,451 إصابة)، والبرازيل (21,381,790 إصابة)، وبريطانيا (7,736,235 إصابة)، وروسيا (7,464,708 إصابات).

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