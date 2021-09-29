"التربية" ومركز ميند يطلقان دليل رواية القصة الرقمية

ويستهدف هذا الدليل طلبة الإعلام والمعلمين والمهتمين والمتخصصين؛ إذ تم إعداده خلال تنفيذ مشروع "يوميات"؛ والذي طال مجموعة من طلبة الإعلام والمعلمين وتدريبهم على رواية القصص الرقمية بتوظيف الهواتف الذكية.



وفي هذا السياق، أكدت الوزارة وميند، أهمية هذا الدليل الذي جاء نتاج عمل متواصل، وتأكيداً على التوجهات الرامية إلى تعزيز التوعية الإعلامية والتربية المعلوماتية، والتحقق من الأخبار المضللة والكاذبة والملفقة، والأمان الرقمي، وإنتاج الفيديوهات وغيرها من المهارات.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط للديقراطية واللاعنف "ميند" دليل "رواية القصة الرقمية"؛ لإنتاج القصص بتوظيف الموبايل، وتأصيل نهج التربية الإعلامية والمعلوماتية.