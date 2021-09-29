لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وقال (الكرملين) في بيان: "إن أجندة محادثات اليوم ستشمل مناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون بين موسكو وأنقرة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشكل مفصل حول الملفات الدولية الملحة، منها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز".





وكان الرئيس التركي قد أكد أن لقاءه مع بوتين سيعقد وجهًا لوجه، دون حضور أي مسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن يتمخض عن قرار مهم فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.





كما وأعرب أردوغان عن تطلعه إلى الارتقاء بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، مشددًا في الوقت نفسه على أن أنقرة تتوقع من موسكو نهجًا مختلفًا إزاء الملف السوري.







رام الله - دنيا الوطنتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، اللقاء الذي يجمع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المختلفة.