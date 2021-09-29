مصر تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية



كما وتساهم هذه الصفقة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، في رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل.





رام الله - دنيا الوطنوصلت دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية.فيما جاء من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية (478) عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى أربع عربات درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام، وسيجرى استكمال تكييفهم فى 6 تشرين الأول/أكتوبر القادم.وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب على (800) عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية.