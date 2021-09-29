الاحتلال يُنهي التحقيق في عملية "نفق الحرية" ويقدم لائحة اتهام لـ 11 أسيرًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة الاحتلال انتهاء التحقيق في قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، حيث زعمت أنهم تلقوا المساعدة من خمسة أسرى آخرين.وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحق الـ 11 أسير في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن الأسرى الخمسة لم يشاركوا في عملية الهروب لقصر محكوميتهم.وأضافت الصحيفة: "كشف التحقيق أن الأسرى الخمسة داوموا على التجول داخل السجن (خارج الزنزانة) أثناء حفر النفق وتنبيه البعض كلما اقترب الحراس من زنزانة الهروب، كما ساعد بعضهم بالفعل في أعمال الحفر نفسها".