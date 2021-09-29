(طالبان): نحذر أمريكا من استمرار دخول الطائرات المسيرة لأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة (طالبان) الولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق طائرات مسيّرة في المجال الجوي لأفغانستان.جاء ذلك في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت الحركة: " إن الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة بدولة قطر".وتابعت الحركة: "نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، من أجل تجنب أي عواقب سلبية".وسيطرت حركة (طالبان)، على أفغانستان في 15 آب/أغسطس الماضي، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.