دولي

(طالبان): نحذر أمريكا من استمرار دخول الطائرات المسيرة لأفغانستان

(طالبان): نحذر أمريكا من استمرار دخول الطائرات المسيرة لأفغانستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حركة (طالبان) الولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق طائرات مسيّرة في المجال الجوي لأفغانستان.

جاء ذلك في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت الحركة: " إن الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة بدولة قطر".

وتابعت الحركة: "نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، من أجل تجنب أي عواقب سلبية".

وسيطرت حركة  (طالبان)، على أفغانستان في 15 آب/أغسطس الماضي،  مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.

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