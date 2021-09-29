(طالبان): نحذر أمريكا من استمرار دخول الطائرات المسيرة لأفغانستان
حذرت حركة (طالبان) الولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق طائرات مسيّرة في المجال الجوي لأفغانستان.
جاء ذلك في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت الحركة: " إن الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة بدولة قطر".
وتابعت الحركة: "نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، من أجل تجنب أي عواقب سلبية".
وسيطرت حركة (طالبان)، على أفغانستان في 15 آب/أغسطس الماضي، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.
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