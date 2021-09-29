الجهاد الإسلامي ترد على تصريحات لأحد قادة الحرس الثوري الإيراني

رام الله - دنيا الوطنردت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على تصريح لأحد قادة الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر فيه بأن المقاومة في فلسطين بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، هي للدفاع عن الجمهورية الإسلامية.وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التصريح تم تداوله في الإعلام بطريقة سلبية، مضيفة: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي نؤكد على تحالفنا مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين".وأضافت الجهاد: "مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر، وأن قوى المقاومة بما فيها إيران، تقف موضوعياً في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه".