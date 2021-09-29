الجزائر: سنعود لصناعة السيارات محلياً وتصديرها



وأكد وزير الصناعة أنهم قادرون على تصنيع السيارات محلياً، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة، وفقاً لما تتوجه إليه الصناعة العالمية اليوم في مجال المركبات.



وبيّن وزير الصناعة الجزائرية أن الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنوياً، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصرعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر.



وأكد وزير الصناعة أنهم قادرون على تصنيع السيارات محلياً، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة، وفقاً لما تتوجه إليه الصناعة العالمية اليوم في مجال المركبات.وبيّن وزير الصناعة الجزائرية أن الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنوياً، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصرعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائرية، مساء أمس، عن نية الحكومة للعودة إلى تصنيع السيارات محلياً، الموجهة للسوق الوطني، وللتصدير عبر قارة الإفريقية.وقال زغدار في تصريح صحفي لصحيفة (الشروق): "إنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال بداية من الأسبوع المقبل لفتح الملف جدياً، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة".وأضاف: "هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنّع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها".