شركة طيران أمريكية تعتزم تسريح حوالي 600 موظف رفضوا التطعيم

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هيل) أمس، "أن شركة United Airlines أعلنت الثلاثاء، أنها تنظر في تسريح حوالي 600 من موظفيها، لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد فيروس(كورونا)".ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "أن القرار كان صعبا للغاية، لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائما على رأس أولوياتنا".ووفقاً للشركة، قدم (99 ٪) من موظفيها دليلا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، فيما سيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.وأشارت الشركة أن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.وذكرت الصحيفة، أن (يونايتد إيرلاينز) لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة، التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.