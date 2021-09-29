غزة: 14 وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4287 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1375 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 168001 ، منها 19253 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1886 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 147373 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 365 ، منها 244 حالة خطرة.