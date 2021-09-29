شؤون فلسطينية

غزة: 14 وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 14 وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة و1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4287 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1375 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 168001 ، منها 19253 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1886 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 147373 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 365 ، منها 244 حالة خطرة.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر لستة أشهر

محكمة الاحتلال تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر لستة أشهر

محكمة الاحتلال تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر لستة أشهر

محكمة الاحتلال تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر لستة أشهر

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي صامت أمام جرائم المستوطنين ووحشيتهم

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي صامت أمام جرائم المستوطنين ووحشيتهم

&#34;التربية&#34; ومركز ميند يطلقان دليل رواية القصة الرقمية

"التربية" ومركز ميند يطلقان دليل رواية القصة الرقمية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آب

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آب

رئيس اتحاد المقاولين: ديون شركاتنا على الحكومة تهددها بالإفلاس

رئيس اتحاد المقاولين: ديون شركاتنا على الحكومة تهددها بالإفلاس

هيئة الأسرى: التاريخ يعيد نفسه بعد (21) عاماً على اندلاع انتفاضة

هيئة الأسرى: التاريخ يعيد نفسه بعد (21) عاماً على اندلاع انتفاضة

الجهاد الاسلامي: أهم ما ميز انتفاضة الأقصى وحدة الشعب وفصائله

الجهاد الاسلامي: أهم ما ميز انتفاضة الأقصى وحدة الشعب وفصائله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; ومركز ميند يطلقان دليل رواية القصة الرقمية

"التربية" ومركز ميند يطلقان دليل رواية القصة الرقمية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آب

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آب

هيئة الأسرى: التاريخ يعيد نفسه بعد (21) عاماً على اندلاع انتفاضة

هيئة الأسرى: التاريخ يعيد نفسه بعد (21) عاماً على اندلاع انتفاضة

الجهاد الاسلامي: أهم ما ميز انتفاضة الأقصى وحدة الشعب وفصائله

الجهاد الاسلامي: أهم ما ميز انتفاضة الأقصى وحدة الشعب وفصائله

الكشف عن هوية خمسة أسرى يزعم الاحتلال بأنهم ساعدوا الأسرى الستة بحفر النفق

الكشف عن هوية خمسة أسرى يزعم الاحتلال بأنهم ساعدوا الأسرى الستة بحفر النفق

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

اعتقال مواطنين من جنين أحدهما داخل أراضي عام 48

اعتقال مواطنين من جنين أحدهما داخل أراضي عام 48

منوعات

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

أشرف زكي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

ما حقيقة طرد وحرمان إيناس الدغيدي من تقديم &#34;شيخ الحارة&#34;؟

ما حقيقة طرد وحرمان إيناس الدغيدي من تقديم "شيخ الحارة"؟

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

شاهد: ميادة الحناوي توجه رسالة صادمة لمروجي شائعة وفاتها

عربي

مصر تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

مصر تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته إزاء تجاوزات ‎إيران النووية

السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته إزاء تجاوزات ‎إيران النووية

الجزائر: سنعود لصناعة السيارات محلياً وتصديرها

الجزائر: سنعود لصناعة السيارات محلياً وتصديرها

الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد

الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد