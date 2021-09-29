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الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد

الجزائر تتهم المغرب بالتمادي في المؤامرات ضد البلاد
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة
رام الله - دنيا الوطن
شن السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، هجوماً على المغرب، متهماً إياه بالضلوع في مؤامرات ضد بلاده.

وقال شنقريحة، في خطاب ألقاه خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران: "إن ثبات الجزائر على مبادئها وتصميمها على عدم الحياد عنها، أصبح يزعج نظام المخزن، ويعيق تجسيد مخططاته في المنطقة".

وأضاف شنقريحة: "أن هذا النظام يتمادى بتوسع في المؤامرات والدسائس، وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة، من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة"

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري المغرب من السعي إلى استنزاف قدرات الجزائر، وتعطيل مسار تطويرها، ومحاولة ضرب وحدة شعبها من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه.

وأكد رئيس الأركان على أن كل المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل، لأن الجزائر الجديدة عازمة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد.

وأكمل قوله: "بالتأكيد أن بلاده على أتم الاستعداد للتصدي، بحزم وصرامة، لكل المخططات الدنيئة، التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها".

وأعلن رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري مؤخراً،عن  قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهماً إياها بارتكاب الأعمال الدنيئة ضد الجزائر، واصفاً ذلك بالعداء الممنهج والمبيت.

بدورها، ردت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحفي أن القرار غير مبرر تماماً، مؤكدة أن ما حدث كان متوقعاً في ظل التصعيد الأخير.

وتدهورت العلاقات بين المغرب والجزائر منذ العام الماضي،
بعودة قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد بعد سنوات.

ويعتبر المغرب المنطقة المتنازع عليها جزءاً من أراضيه، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال المنطقة.


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