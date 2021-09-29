السعودية: افتتاح أكبر بنك نخيل سياحي في العالم



ويأتي ذلك بالتزامن مع نيل البنك شهادة (غينيس) للأرقام القياسية العالمية، إذ يحتوي على أكثر من 127 صنفا وطنيا ودوليا، ليصبح رسميا الأول في العالم.





ويأتي ذلك بالتزامن مع نيل البنك شهادة (غينيس) للأرقام القياسية العالمية، إذ يحتوي على أكثر من 127 صنفا وطنيا ودوليا، ليصبح رسميا الأول في العالم.

رام الله - دنيا الوطنكشف خالد الحسيني، مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء السعودية ، عن إتاحة أكبر بنك أصول وراثية لنخيل التمر في العالم للزوار والسياح، ليكون إحدى محطات مسار السياحة الزراعية في الأحساء.وقال المسؤول: " إن الخطوة ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل المحافظة، ووزارتي السياحة والزراعة، والأمانة، والمؤسسة العامة للري"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف أن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم المرتكزات والأهداف الإستراتيجية في مجال النخيل والتمور، التي تتمثل في تحسين إنتاجية النخيل، وجودة التمور، وخلوها من الملوثات، وإجراء التجارب البحثية التطبيقية في مجالات الري والتربة والوقاية والإنتاج.