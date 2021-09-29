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الصحة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن الأجسام المضادة لـ(كورونا)

الصحة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن الأجسام المضادة لـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس (كورونا) بوزارة الصحة المصرية، "إن اللقاحات تعطي أجساما مضادة للفيروس لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا".

جاء ذلك في تصريحات لقناة (دي إم سي) المصري، أضاف النادي أن جميع اللقاحات آمنة، ولكن فاعلية اللقاح تكون على حسب جسم كل شخص.

ولفت النادي إلى أنه لا ينصح بإجراء فحوصات عن الأجسام المضادة في الجسم، أو أي تحاليل، بعد الحصول على اللقاح.

وتابع: "خلي الطابق مستور، لأنه من الممكن أن يحصل المواطن على لقاح لا يكون أجساما مضادة".

وذكر "أن المنظمات الدولية لم تنصح بإجراء التحاليل"، مطالباً بعدم إثارة فزع المواطنين وتزاحمهم عند مختبرات التحاليل.

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