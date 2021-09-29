زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي للقاهرة لبحث عدة ملفات منها فلسطين



وقال البيت الأبيض في بيان صحفي: "إن سوليفان سيناقش مع السلطات المصرية ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، إضافة للانتخابات الليبية".



وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي بالأمس نقاشاً تفصيلياً بشأن الحرب في اليمن، خلال اجتماعٍ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



ويزور سوليفان السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، و بريت ماكجورك مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط.





رام الله - دنيا الوطنسيزور جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، العاصمة المصرية اليوم الأربعاء، لمناقشة الانتخابات الليبية المرتقبة والوضع الأمني في المنطقة.