دولي

روسيا تحذر واشنطن بعد حذف قنوات (آر تي) من اليوتيوب

روسيا تحذر واشنطن بعد حذف قنوات (آر تي) من اليوتيوب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن حذف قنوات (آر تي) الروسية الناطقة بالألمانية من موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، هو عدوان إعلامي غير مسبوق، وبتواطئ واضح من الجانب الألماني.

وحذرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، واشنطن من اتخاذ خطوة غير محسوبة، وفرض عقوبات ضد مسؤولين روس، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا، ردا ًعلى حذف قنوات (آر تي) من اليوتيوب.

وقالت الخارجية الروسية: "إن الحادث يتناسب تماماً مع منطق الحرب الإعلامية ضد روسيا، ووسائل الإعلام الألمانية تلك تم إدانتها مراراً بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا".

وحذفت منصة يوتيوب التابعة لشركة (ألفابت) قنوات (آر تي) الروسية الناطقة بالألمانية، حيث زعمت أنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بـ (كوفيد-19).

وفي ذات السياق، طالبت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية شركة (جوجل) بإعادة تشغيل قنوات (آر تي) ألمانيا على (يوتيوب)، وذلك بعد وقفها دون إمكانية استعادتها.

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