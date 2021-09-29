محمد بن زايد يجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي

وبحث اللقاء، الذي أقيم بقصر الشاطىء في دولة الإمارات، وحضره طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).





كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.







رام الله - دنيا الوطنأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، مباحثات مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عدداً من الدول.