دولي

أسرع من الصوت.. كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً

أسرع من الصوت.. كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية عن اختبارها لصاروخٍ جديد، أمس الثلاثاء، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويحمل مسمى (هواسونغ-8).

وقالت وسائل إعلام رسمية: "إن الصاروخ الجديد هو أحد أهم خمسة أنظمة أسلحة جديدة، في خطتها للتطوير العسكري التي تمتد على مدار خمس سنوات".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن تطوير نظام الأسلحة هذا زاد من قدرات الأمة للدفاع عن النفس بكل الطرق.

ويعتبر إطلاق الصاروخ مؤشراً على تطور تكنولوجيا الأسلحة في بيونغيانغ رغم العقوبات الصارمة.

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