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قطر: على العالم ألا يتغاضى عن الواقع القائم في أفغانستان

قطر: على العالم ألا يتغاضى عن الواقع القائم في أفغانستان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال مطلق القحطاني، المندوب الخاص لوزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء،: " إنه ينبغي للعالم ألا يتغاضى عن الحقائق الواقعية واستتابة الأمن في أفغانستان".

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في حكومة (طالبان) أمير خان متقي، في إطار الزيارة التي قام بها المسؤول القطري والوفد المرافق له إلى كابل.

كما وأعرب متقي عن شكره وامتنانه لدولة قطر على تعاونها ومساعيها.

وصرح الحساب الرسمي لـ(إمارة أفغانستان الإسلامية) في موقع تواصل الاجتماعي (تويتر) "أنه خلال اللقاء تم التأكيد على تسهيل عملية التنقل للمسافرين الأفغان، وعلى ضرورة إقامة العلاقات الحسنة مع الحكومة الأفغانية الجديدة".


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