الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا معظمهم من القدس.وأكدت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: الطفلين عمر مصطفى وآدم سعيد، وطلال الصياد، ومحمد أبو الهوى، وعبد السلام الهدرة، وأيوب الخضور، وعزالدين طوطح ومحمد سعيدة من القدس.كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت سيرا غرب رام الله عبد الغني الخضور، ومجدي سليم حمدان.وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد القواسمي، واعتقلت الشاب أسامة ماهر قبها من جنين.