شؤون فلسطينية

اشتية يوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عن سبعة مواطنين اختفت آثارهم في تركيا

اشتية يوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عن سبعة مواطنين اختفت آثارهم في تركيا
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
يتابع رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، قضية المواطنين السبعة الذين اختفت آثارهم وانقطع الاتصال بهم منذ أيام في تركيا، وأوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عنهم ومعرفة مصيرهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها السفارة مع الجهات الأمنية التركية، في سبيل الوصول إليهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه على مصير المفقودين، مشيدا بجهود السفير مصطفى واتصالاته المكثفة مع أركان الدولة التركية منذ اللحظات الأولى لاختفاء المواطنين السبعة.

ودعا المسؤولين الأتراك إلى بذل أقصى الجهود للبحث عنهم والحفاظ على أرواحهم، خاصة أن تركيا تتمتع بقدرة كبيرة من حفظ الأمن لمواطنيها وللوافدين إليها، باعتبارها مقصدا للسياح الذين يشعرون بالأمن والأمان فيها.

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