"المرور" تكشف تطورات حالة الطرق بغزة في ضوء الاستمرار بإزالة برج الجوهرة

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.





وقالت: إن هنام إغلاقاً كلياً لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.





وأشارت إلى أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.

رام الله - دنيا الوطن