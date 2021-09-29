إسرائيل: استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس (كورونا)





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، يبلغ 660، بينهم 227 يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.



وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية، في أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد متلقي الجرعة الثالثة بسبب التغيير في نظام الشراء الخضراء.





ويقدر عدد الإسرائيليين الذين يستحقون الجرعة الثالثة ولم يقوموا بذلك بعد بمئات الآلاف.



رام الله - دنيا الوطنيستمر انخفاض عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ولكن ليس في عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.